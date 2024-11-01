Працівники бюджетної сфери не отримають по 5 тисяч гривень цьогоріч — Малецький

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Цьогоріч працівники бюджетної сфери у Кременчуці не отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. На це місто «не має фінансової можливості». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 31 жовтня.

— Тоді у нас були кошти у бюджеті, ми не віддавали зовнішні зобов’язання, ми не віддавали «військовий ПДФО» , були певні накопичення на початку війни, і була можливість допомогти людям, — сказав Малецький.

Нагадаємо, вже 1 листопада Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.

Наприкінці жовтня Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень.