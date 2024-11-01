Працівники бюджетної сфери не отримають по 5 тисяч гривень цьогоріч — Малецький

Цьогоріч працівники бюджетної сфери у Кременчуці не отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. На це місто «не має фінансової можливості». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 31 жовтня.
Нагадаємо, вже 1 листопада Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.
Наприкінці жовтня Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень.
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