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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі шахісти підвищили свої статуси: відбулися змагання на присвоєння III та IV розрядів

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 98

 

Кількість претендентів на підвищення розрядів у порівнянні із минулим роком зменшилась

Минулими вихідними у ТЦ «Мега» відбулися шахові змагання на присвоєння III та IV розрядів шахістам. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

За його словами кількість цьогорічних учасників у порівнянні із минулим роком зменшилася приблизно вдвічі.

— На III розряд у цьому році грали тільки 10 учасників. І це добре, що ми зібрали хоча б таку мінімальну кількість учасників. Бо для того, щоб виконати розряд, потрібно зіграти 9 ігор. Із меншою кількістю учасників ми б цього не могли зробити. Якщо порівнювати з минулим роком, то тоді кількість гравців на цей розряд була вдвічі більшою, — розповідає Груздєв.

 

Дещо кращою була ситуація у турнірі на присвоєння IV розряду — там участь брали 20 шахістів. Але все одно, за словами пана Володимира, минулого року учасників було майже вдвічі більше.

— Я пов’язую це з тим, що зараз відбувається комерціалізація спорту, і шахів також. Змагання стають платними, і не всі батьки мають змогу відправити дітей на змагання. Матеріальні становища у багатьох родинах складні, — продовжує Груздєв.

 

Серед молодших гравців 8 гравців виконали IV розряд. Із них двоє — вихованці «Каїсси», Дем’ян Дубоділ та Батирхан Назаров. 

— Якщо Демід займається доволі давно, то Батирхан почав відвідувати клуб відносно недавно, — розповідає далі Груздєв.

Перемогу у цих змаганнях здобув представник клубу «Нафтохімік» Гліб Лисенко.

За словами пана Володимира, змагання на присвоєння III розряду проходили доволі напружено. Ігри тривали протягом двох днів. Переміг у турнірі теж представник «Нафтохіміка», Даніїл Сінкевич. Дещо поступився йому за очками гравець із «Каїсси» Ярослав Свінціцький — він посів у турнірі II місце.

 

Володимир Груздєв озвучив нам іще одну проблему шахових турнірів.

— Як на мене, це не дуже добре, коли у кваліфікаційних змаганнях разом грають діти та дорослі. Для дітей це створює певну психологічну напругу. Було б добре, аби такі змагання проходили окремо, і діти змагалися відповідно до свого віку. У нас є певні категорії учасників, де таке відбувається.

За словами очільника клубу, наразі це питання знаходиться на розгляді у департаменті молоді та спорту, тож невдовзі можуть бути певні позитивні зміни.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці відбувся шаховий турнір пам'яті Заслуженого майстра спорту з шахів Юрія Ямпольського.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Груздєв
Теги: Кременчук шахи спорт Каїсса підвищення розряди
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