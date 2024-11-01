Кременчуцькі шахісти підвищили свої статуси: відбулися змагання на присвоєння III та IV розрядів

Минулими вихідними у ТЦ «Мега» відбулися шахові змагання на присвоєння III та IV розрядів шахістам. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.
За його словами кількість цьогорічних учасників у порівнянні із минулим роком зменшилася приблизно вдвічі.
Дещо кращою була ситуація у турнірі на присвоєння IV розряду — там участь брали 20 шахістів. Але все одно, за словами пана Володимира, минулого року учасників було майже вдвічі більше.
Серед молодших гравців 8 гравців виконали IV розряд. Із них двоє — вихованці «Каїсси», Дем’ян Дубоділ та Батирхан Назаров.
Перемогу у цих змаганнях здобув представник клубу «Нафтохімік» Гліб Лисенко.
За словами пана Володимира, змагання на присвоєння III розряду проходили доволі напружено. Ігри тривали протягом двох днів. Переміг у турнірі теж представник «Нафтохіміка», Даніїл Сінкевич. Дещо поступився йому за очками гравець із «Каїсси» Ярослав Свінціцький — він посів у турнірі II місце.
Володимир Груздєв озвучив нам іще одну проблему шахових турнірів.
За словами очільника клубу, наразі це питання знаходиться на розгляді у департаменті молоді та спорту, тож невдовзі можуть бути певні позитивні зміни.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці відбувся шаховий турнір пам'яті Заслуженого майстра спорту з шахів Юрія Ямпольського.
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