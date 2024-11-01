«Тисяча від Малецького»: мер Кременчука пообіцяв преміювати усіх працівників соціальної сфери

Сьогодні, 1-го листопада, на урочистостях з нагоди Дня працівників соціальної сфери міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.
Щоправда, кошти їм надійдуть на картки через 2-3 тижні.
Нагадаємо, у кінці жовтня Зеленський анонсував нову програму «єПідтримка», в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень.
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