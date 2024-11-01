«Тисяча від Малецького»: мер Кременчука пообіцяв преміювати усіх працівників соціальної сфери

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 260

Премію у 1000 грн пообіцяли соціальним працівникам до з нагоди їх професійного свята

Сьогодні, 1-го листопада, на урочистостях з нагоди Дня працівників соціальної сфери міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.

Щоправда, кошти їм надійдуть на картки через 2-3 тижні.

— Ми приймемо рішення й кожен працівник вашої системи отримує по тисячі гривень премії до Дня працівника соціальної сфери. Це невелика підтримка, але це те що ми можемо й повинні зараз зробити. Ми маємо зняти з того, хто не ефективно використовує кошти, та перенаправимо їх в соціальну сферу, — заявив Віталій Малецький.