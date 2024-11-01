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Колишня працівниця поліції на Харківщині співпрацювала з окупантами — прокуратура

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 187

 

Під час окупації Куп’янська жінка за власним бажанням перейшла на сторону росіян та проводила роз’яснювальну роботу із населенням  

Прокуратура Полтавщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої працівниці Куп'янського райвідділу поліції, яка під час окупації міста перейшла на сторону окупаційної влади. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2022 році після окупації міста жінка не виконала наказ керівництва та не виїхала на підконтрольну Україні територію. Натомість вона за власним бажанням перейшла на сторону армії РФ та почала працювати у незаконно створеному «Управлінні внутрішніх справ». 

Обвинувачена знала, у кого із місцевих мешканців є вогнепальна зброя, та вилучала її. Також вона проводила роз'яснювальну роботу серед населення, аби громадяни не чинили спротив окупаційній владі та попереджала про можливі наслідки таких дій.

Жінці інкримінують державну зраду та добровільне зайняття громадянкою України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Наразі вона перебуває у розшуку.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили подружжя із Краматорська, яке допомагало армії РФ коригувати вогонь по об'єктах Полтавщини та Кременчука.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Співпраця окупанти підозра державна зрада прокуратура Полтавщини
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