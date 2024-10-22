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Подружжя з Краматорська допомагало РФ коригувати вогонь по об'єктах Полтавщини і Кременчука (доповнено)

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 1 381 Коментарів: 4

 Вони знімали відео та фотографували системи ППО

Донецька окружна прокуратура повідомила про викриття подружжя з Краматорська, яке співпрацювало з російськими спецслужбами та передавало дані для коригування вогню по критичній інфраструктурі та засобах протиповітряної оборони Полтавщини й Кременчука зокрема.

У квітні 2024 року житель Краматорська, завербований ФСБ РФ, погодився продовжити співпрацю та залучив до незаконної діяльності цивільну дружину. Вони отримували завдання встановлювати пристрої для відеоспостереження, щоб відслідковувати маршрути пересування Збройних сил України та моніторити повітряний простір біля військових аеродромів.

Подружжя встановлювало обладнання для стеження в Краматорському районі, а під час поїздок до Кременчука та Черкас винаймали квартири, з яких спостерігали за об’єктами критичної інфраструктури. Вони знімали відео та фотографували системи ППО, гідроелектростанції та інші підприємства в Полтавській, Київській, Сумській та Черкаській областях. За цю діяльність на користь РФ вони отримали щонайменше 600 000 гривень.

 

Наразі подружжя затримали, їм оголосили підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України), і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка.

Агенти їздили по регіонах як «сімейна пара», збираючи координати для атак РФ. Крім того, під час повітряних ударів фігуранти мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі «прильотів» — уточнювати їхні наслідки.

Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коригування державна зрада ракетний удар
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Коментарі: 4

1 294
evil:
Сьогодні, 12:39

П#дари!


7 0
4 694
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:39

Без спіднього відправити до ка цапії, накой їх ще довічно утримувати? 


5 0
92
kremin777:
Сьогодні, 14:08

дАнецкіє гандони через одного ждуни ебані.rage


6 0
1 108
Andron777:
Сьогодні, 15:05

Цитата: zzzzzz
Без спіднього відправити до ка цапії
А я думаю, що краще б вони наш чернозем вдобрювали. Хоч якась користь була б...



І таких гнид пАнАєхавших, на жаль, ще дуже багато по всій Україні...


1 0

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