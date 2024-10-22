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Надзвичайні новини

На Полтавщині підозрюваного в розбійному нападі взяли під варту

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 137

 Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

На Полтавщині підозрюваного в розбійному нападі взяли під варту, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

18 жовтня близько 23.00 42-річний житель Лохвиці побив до госпіталізації 71-річного жителя села Токарі й відібрав у нього гроші.

Як повідомив Віталій Ярмолюк, очільник Миргородського райвідідлу поліції, фігуранту повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану. Слідчі підготували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Суд клопотання задовольнив та призначив підозрюваному тримання під вартою строком на 60 діб.

За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч.4 ст.187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що влітку в селищі Комишня Миргородського району троє юнаків вдерлися додому до чоловіка, побили його й вимагали грошей.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: varash.rayon.in.ua
Теги: розбій
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