Як догляд за стопами допомагає уникнути плоскостопості та болю в спині: важливі поради

Наші стопи — це неймовірні конструкції, які щодня виконують колосальну роботу, підтримуючи вагу та забезпечуючи рух. Багато хто недооцінює їхнє значення і не приділяють уваги їхньому здоров’ю
Стопа складається з:
Три основні склепіння стопи — медіальне, латеральне та поперечне — працюють як амортизатори, розподіляючи навантаження під час ходьби і бігу. Без належної підтримки ці структури можуть слабшати, що викликає такі проблеми, як плоскостопість, біль у колінах, стегнах і спині. Надмірне навантаження або неправильна робота стоп може негативно впливати на інші частини тіла.
Вправи та масаж:
Використання спеціальних аксесуарів:
Комплексні методи:
Вчасний візит до лікаря у разі проблем із стопами є ключовим для попередження ускладнень.
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