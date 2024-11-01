У лікарні «Кременчуцька» запрацював ангіограф: для яких пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно

За словами завідувачки відділення інтервенційної радіології у лікарні «Кременчуцька» Надії Холодій, на ангіографі проводять малоінвазивне оперативне втручання
У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» почав працювати ангіографічний апарат. Завдяки обладнанню лікарі зможуть обстежувати та лікувати патологію судин різних органів та систем.
Як розповіла директорка лікарні Оксана Корлякова, на ангіографію прийматимуть ургентних пацієнтів, тобто тих, кому потрібна невідкладна медична допомога. Це, зокрема, люди з гострим інфарктом, інсультом тощо. Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що надалі пацієнтів прийматимуть також і планово.
Для пацієнтів, кому надаватимуть ургентну допомогу, процедури проводитимуть безоплатно, витрати покриватиме держава. Водночас планові процедури, за словами Максима Середи, будуть з доплатою, втім частину покриватиме також держава.
За словами завідувачки відділення інтервенційної радіології у лікарні «Кременчуцька» Надії Холодій, на ангіографі проводять малоінвазивне оперативне втручання.
Нині у ЛІЛ «Кременчуцька» працює приватний ангіограф, яке місто орендує. За словами директора департаменту, 80% навантаження забере на себе державний апарат.
Нагадаємо, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили встановлення сонячної електростанції.
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