Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У лікарні «Кременчуцька» запрацював ангіограф: для яких пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 365

За словами завідувачки відділення інтервенційної радіології у лікарні «Кременчуцька» Надії Холодій, на ангіографі проводять малоінвазивне оперативне втручання

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» почав працювати ангіографічний апарат. Завдяки обладнанню лікарі зможуть обстежувати та лікувати патологію судин різних органів та систем. 

Як розповіла директорка лікарні Оксана Корлякова, на ангіографію прийматимуть ургентних пацієнтів, тобто тих, кому потрібна невідкладна медична допомога. Це, зокрема, люди з гострим інфарктом, інсультом тощо. Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що надалі пацієнтів прийматимуть також і планово. 

Для пацієнтів, кому надаватимуть ургентну допомогу, процедури проводитимуть безоплатно, витрати покриватиме держава. Водночас планові процедури, за словами Максима Середи, будуть з доплатою, втім частину покриватиме також держава.

— У плановому порядку, це буде не завтра, поки що попрацюємо ургентно декілька тижнів, а потім подивимося навантаження на цей апарат. Дійсно пацієнти при направленні лікаря зможуть пройти дану процедуру з частковою доплатою. Тому що в цьому випадку, на відміну від гострих патологій, НСЗУ (Національна служба здоров’я України — ред.) не повністю перекриває всі витрати, — сказав Середа. 

За словами завідувачки відділення інтервенційної радіології у лікарні «Кременчуцька» Надії Холодій, на ангіографі проводять малоінвазивне оперативне втручання. 

 

— Це мініоперації без розрізу через прокол, через артерію. Прокол виконують в артерії на руці або на стегні, вводиться катетер, який доходить до судин серця. Вводиться контрастна речовина і під ангіографом, в різних проєкціях, позаяк серце об'ємне, дивляться, як проходить контрастна речовина по судинах серця. І в тих місцях, де є звуження або атеросклеротичні бляшки, які звужують артерію більше, ніж на 60-70%, вирішується питання про необхідність постановки стента, — розповіла Холодій. 

Нині у ЛІЛ «Кременчуцька» працює приватний ангіограф, яке місто орендує. За словами директора департаменту, 80% навантаження забере на себе державний апарат. 

— Планових буде небагато, то я думаю, просто недоцільно буде там тримати той апарат. Вважаємо, що вони (власники апарату — ред.) звільнять це приміщення, ми його будемо використовувати для кардіологічного відділення, — сказав Середа.

Нагадаємо, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили встановлення сонячної електростанції. 

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: лікарня Кременчуцька ангіограф
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх