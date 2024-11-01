У лікарні «Кременчуцька» запрацював ангіограф: для яких пацієнтів проводитимуть процедури безоплатно

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 365

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» почав працювати ангіографічний апарат. Завдяки обладнанню лікарі зможуть обстежувати та лікувати патологію судин різних органів та систем.

Як розповіла директорка лікарні Оксана Корлякова, на ангіографію прийматимуть ургентних пацієнтів, тобто тих, кому потрібна невідкладна медична допомога. Це, зокрема, люди з гострим інфарктом, інсультом тощо. Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що надалі пацієнтів прийматимуть також і планово.

Для пацієнтів, кому надаватимуть ургентну допомогу, процедури проводитимуть безоплатно, витрати покриватиме держава. Водночас планові процедури, за словами Максима Середи, будуть з доплатою, втім частину покриватиме також держава.

— У плановому порядку, це буде не завтра, поки що попрацюємо ургентно декілька тижнів, а потім подивимося навантаження на цей апарат. Дійсно пацієнти при направленні лікаря зможуть пройти дану процедуру з частковою доплатою. Тому що в цьому випадку, на відміну від гострих патологій, НСЗУ (Національна служба здоров’я України — ред.) не повністю перекриває всі витрати, — сказав Середа.

За словами завідувачки відділення інтервенційної радіології у лікарні «Кременчуцька» Надії Холодій, на ангіографі проводять малоінвазивне оперативне втручання.

— Це мініоперації без розрізу через прокол, через артерію. Прокол виконують в артерії на руці або на стегні, вводиться катетер, який доходить до судин серця. Вводиться контрастна речовина і під ангіографом, в різних проєкціях, позаяк серце об'ємне, дивляться, як проходить контрастна речовина по судинах серця. І в тих місцях, де є звуження або атеросклеротичні бляшки, які звужують артерію більше, ніж на 60-70%, вирішується питання про необхідність постановки стента, — розповіла Холодій.

Нині у ЛІЛ «Кременчуцька» працює приватний ангіограф, яке місто орендує. За словами директора департаменту, 80% навантаження забере на себе державний апарат.

— Планових буде небагато, то я думаю, просто недоцільно буде там тримати той апарат. Вважаємо, що вони (власники апарату — ред.) звільнять це приміщення, ми його будемо використовувати для кардіологічного відділення, — сказав Середа.

Нагадаємо, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили встановлення сонячної електростанції.