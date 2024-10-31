У лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція. Скільки заклад вже зекономив грошей

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 139

Загалом з січня і по сьогодні лікарня використала 1,19 млн кВт електроенергії на суму понад 7,5 млн гривень

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили встановлення сонячної електростанції. Систему встановили коштом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), а головним виконавцем проєкту і платником виступив благодійний фонд RePower Ukraine у співпраці з громадськими організаціями: Energy Act for Ukraine, Екодія, Екоклуб, у межах проєкту ініціативи «Відновлювані джерела енергії для стійкої України» (Renewables for Resilient Ukraine — R2U).

Загальна вартість проєкту становить майже 2 млн гривень. Станція розміщена на даху медзакладу.

Директорка благодійного фонду Марина Замфір зазначила, що лікарню обрали для участі у проєкті, «як провідний заклад, що обслуговує Південний госпітальний підокруг».

Як розповіли під час презентації проєкту міський голова Віталій Малецький та директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова, щомісячно за витрати електроенергії медзакладу місцевий бюджет сплачує 750 тисяч гривень. Загалом з січня і по сьогодні лікарня використала 1,19 млн кВт електроенергії на суму понад 7,5 млн гривень

Робота електростанції за 9 днів вже дала економію на 14 тисяч гривень. За словами Корлякової, ці гроші підуть на покращення обслуговування пацієнта.

Потужність сонячних панелей складає 69,6 кВт, а потужність інвертора — 60 кВт. Надалі заклад може стати повністю енергонезалежним. Подібні проєкти планують реалізовувати у Кременчуці згодом, заявив міський голова.

Нагадаємо, Кременчукводоканал планує встановити сонячну електростанцію за понад 4 мільйони гривень.



