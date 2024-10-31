На Полтавщині викрили роботодавців, які платили своїм працівникам зарплату нижчу за мінімальну

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 76

Підприємців зобов'язали офіційно працевлаштувати громадян та підвищити їм заробітні плати до законного рівня

На Полтавщині від початку року працівники Головного управління Державної податкової служби виявили 272 підприємства та 322 ФОПи, які виплачували своїм працівникам заробітну плату нижчу за мінімальну. Про це інформують у пресслужбі установи.

Внаслідок проведених перевірок роботодавці підвищили своїм працівникам зарплати, що забезпечило майже 2 млн грн додаткові надходження до бюджетів: ПДФО — 800 тис. грн, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 1 млн грн.

Крім того, після перевірки податківців роботодавці оформили 219 найманих працівників й легалізували 3,1 млн грн доходів.

Податківці нагадують, що оформлення трудових відносин із найманими працівниками відповідно до законодавства, сплата податків та єдиного внеску на загальнобовʼязкове державне соціальне страхування — це міцна оборона України, розвиток економіки, покращення інвестиційного клімату, зростання рівня соціальної захищеності та гідні умови праці для кожного.

Нагадаємо, за словами народного депутата України Ярослава Железняка, у жовтні українці отримають менші зарплати через впровадження податку «заднім числом».