Російська армія атакує Україну «Шахедами» з термобаричною бойовою частиною - КНДІСЕ

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Термобаричні боєприпаси відрізняються від звичайних тим, що для створення вибухової хвилі вони створюють аерозольну хмару з вибухової речовини, яка детонуючи дає обʼємний вибух

Під час останніх атак по території України російська армія застосовувала ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявили експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Фахівці лабораторії КНДІСЕ виїжджали на місця атак по території України з 26 до 29 жовтня. Частина виявлених уламків російського озброєння була передана експертам для вивчення та аналізу.

- У ході попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літального апарату типу Shahed - 136 (російське маркування – « Герань 2 » ) з термобаричною бойовою частиною. Зокрема ідентифіковано − плати керування двигунами китайського виробництва, блоки « Комета » російського виробництва, двигуни та інші деталі, – зазначили фахівці КНДІСЕ .

Експерти пояснили, що блоки «Комета» − це єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику. Її також встановлюють на ракети Х-69, «Іскандер-М», розвідувальні дрони «Орлан», плануючі ФАБи та інше озброєння.

- Висновки за результатами аналізу попередніх подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання іноземної мікроелектроніки, – наголосили в КНДІСЕ.

Водночас про ефективність змін говорити зарано, зазначають експерти. За їхніми словами, окупанти здебільше застосовують БпЛА типу Shahed-136 для руйнування цивільної інфраструктури та терору населення.

Росіяни заздалегідь встановлюють польотні завдання для цих дронів, а точність виконання цих завдань не дуже важлива для окупантів. Для росіян достатньо, аби дрон дістався української території, адже головна мета агресора – завдати будь-якої шкоди та посіяти хаос і паніку серед українського населення.

Що таке т ермобаричні боєприпаси

Термобаричні боєприпаси відрізняються від звичайних тим, що для створення вибухової хвилі вони створюють аерозольну хмару з вибухової речовини. Детонуючи, цей боєприпас дає обʼємний вибух. Він дуже небезпечний тим, що створюється дуже високий надлишковий тиск та висока температура горіння цієї вибухової суміші. Це особливо небезпечно у закритих просторах, таких як будівлі, фортифікаційні укріплення тощо. Крім того, термобарична бойова частина спричиняє пожежі у місцях влучання.

Використання дронів Shahed-136 з термобаричними боєприпасами свідчить про те, що російські окупанти намагаються вдосконалити свою тактику ведення війни.

Дрони-приманки

Російські дрони-камікадзе Shahed-136 наразі застосовуються для виконання масованих атак на цивільні об'єкти. Окрім дронів з боєприпасами, зокрема термобаричними, окупанти почали використовувати тактику, що передбачає запуск великої кількості дронів різних типів одночасно, зокрема дронів-приманок без бойової частини, для виснаження та відволікання нашої ППО від реальних цілей.

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Ці безпілотники несуть надруковану на 3D-принтері кулю, так звану «лінзу Люнеберга», обгорнуту фольгою, яка на радарах імітує більшу ціль, подібну до Shahed-136. Вони часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та падають, не завдавши шкоди. Коли у цих БПЛА закінчується пальне, вони також падають, де завгодно і не вибухають, а отже губиться їхній радіолокаційний супровід.

Останнім часом кількість таких безпілотників може становити до половини всіх запущених БпЛА.

Зокрема сьогодні, 31 жовтня, із 43 запущених росіянами БпЛА 23 були локаційно втрачені.

Локаційно втрачені — це термін, який уже тривалий час застосовує Командування Повітряних сил ЗСУ у ранкових повідомленнях. Він означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС — ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів, а це своєю чергою означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони.