У Полтаві пролунали вибухи — моніторингові канали (додано)

Сьогодні, 19:42 Переглядів: 2 167

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації немає

У Полтаві сьогодні, 31 жовтня, увечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники типу «Шахед».

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та деякі ЗМІ.

Повітряну тривогу оголосили о 17.55 й вона триває досі. Російські БпЛА рухаються у бік Кременчука.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації поки немає.

Додано:

Вибухи у Полтавській громаді о 19.49 підтвердив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях! – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Додано о 20.33:

Мешканці Полтавської громади повідомляють про повторні звуки вибухів.

Додано о 20.41:

За словами наших читачів, попереднє влучання було по житловому будинку у Полтавській громаді.

Додано о 22.06:

У Полтавській громаді ударами російських БпЛА пошкоджено 3 житлових будинки.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, ворог кілька разів атакував Полтавську громаду. Російські безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду.

- Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Памʼятайте, наскільки цинічний і підступний ворог! Віримо в наші Сили оборони! – написав він у своєму Телеграм-каналі.







