Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації немає
У Полтаві сьогодні, 31 жовтня, увечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники типу «Шахед».
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та деякі ЗМІ.
Повітряну тривогу оголосили о 17.55 й вона триває досі. Російські БпЛА рухаються у бік Кременчука.
Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині чи влучання від обласної військової адміністрації поки немає.
Додано:
Вибухи у Полтавській громаді о 19.49 підтвердив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
- Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях! – написав він у своєму Телеграм-каналі.
Додано о 20.33:
Мешканці Полтавської громади повідомляють про повторні звуки вибухів.
Додано о 20.41:
За словами наших читачів, попереднє влучання було по житловому будинку у Полтавській громаді.
Додано о 22.06:
У Полтавській громаді ударами російських БпЛА пошкоджено 3 житлових будинки.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його словами, ворог кілька разів атакував Полтавську громаду. Російські безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду.
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