Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 1 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 08:00 до 17:00 вул. Енергетиків, 11-75;

вул. Виноградна;

Володимира Івасюка;

Республіканська;

Світанкова;

Христини Алчевської;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

пров. Дружби;

просп. Свободи, 52;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. Кавказька, 1Б;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-79;

вул. Майора Борищака, 6/20-9;

вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;

вул. Ігоря Сердюка, 33;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108-116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-177;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Курчанівський, 1-24;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

пров. Господарський, 7-12;

пр-д Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

пр-д Польський, 5-14/1;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8

проїзд Арсенальний, 2.

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