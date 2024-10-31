Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 1 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 08:00 до 17:00
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Виноградна;
- Володимира Івасюка;
- Республіканська;
- Світанкова;
- Христини Алчевської;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Дружби;
- просп. Свободи, 52;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Кавказька, 1Б;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79;
- вул. Майора Борищака, 6/20-9;
- вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;
- вул. Ігоря Сердюка, 33;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108-116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр-д Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- пр-д Польський, 5-14/1;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8
- проїзд Арсенальний, 2.
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