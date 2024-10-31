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Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 204

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 1 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Рєпіна, 9/28-86
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 08:00 до 17:00

  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • вул. Виноградна;
  • Володимира Івасюка;
  • Республіканська;
  • Світанкова;
  • Христини Алчевської;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • пров. Дружби;
  • просп. Свободи, 52;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • вул. Кавказька, 1Б;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79;
  • вул. Майора Борищака, 6/20-9;
  • вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;
  • вул. Ігоря Сердюка, 33;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108-116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр-д Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • пр-д Польський, 5-14/1;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8
  • проїзд Арсенальний, 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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