У Віталія Марченка пройшли обшуки в рамках розслідування ухилення від сплати податків — джерела

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У кременчужанина Віталія Марченка пройшли обшуки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах. За наявною інформацією, обшуки відбулися в рамках розслідування кримінального провадження щодо мінімізації сплати податків.

Справу ведуть фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та Бюро економічної безпеки, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Попередні дані вказують, що обшуки проводилися в різних місцях, і сума збитків, нанесених державі, значно перевищує мільйони гривень.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі деталі та причетних осіб. Згодом мають бути подробиці.

Віталій Марченко — Президент Федерації боксу Кременчука, підприємець, працює в енергетичному комплексі, у сфері послуг та перевезень. Він засновник та керівник ТОВ «Енергоресурс», засновник ТОВ «Альфа груп 77».

Також Марченка пов’язують з будівництвом нового НПЗ у Кременчуці. ТОВ «Альфа груп 77» фігурувала в аналітиці «нафтового лобі» — компанія зареєстрована за тією ж адресою, де і «Торговий дім Кременчук» — на місці, де орендує землі «Алма Оіл Груп» і де планується будівництво нового заводу.