Президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка нагородили почесною грамотою

На турнірі з боксу пам'яті Заслуженого тренера Олександра Гайдая нагородили Президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка. Його нагородили почесною грамотою за сприяння та підтримку спорту у Кременчуці.
Оскільки президент Федерації боксу Кременчука перебував у відрядженні, нагороду отримав його батько — Валерій Марченко, керівник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер