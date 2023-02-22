Президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка нагородили почесною грамотою

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 254

На турнірі з боксу пам'яті Заслуженого тренера Олександра Гайдая нагородили Президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка. Його нагородили почесною грамотою за сприяння та підтримку спорту у Кременчуці.

— За дорученням міської влади нагороджуємо голову Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка за сприяння розвитку боксу у Кременчуці. Всебічну підтримку та допомогу в організації та проведенні культуро-оздоровчих та спортивних заходів, активну громадську позицію та популяризацію здорового способу життя, — зауважив керівник Управління молоді та спорту Олег Медведенко.

Оскільки президент Федерації боксу Кременчука перебував у відрядженні, нагороду отримав його батько — Валерій Марченко, керівник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.