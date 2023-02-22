Депутати Горішньоплавнівської міськради просять Раду та Кабмін розблокувати рахунки Полтавського ГЗК

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Наповнювання бюджету громади на 50% залежить від діяльності підприємства — під загрозою цільові та соціальні програми

21 лютого відбулось засідання тридцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання. Участь у роботі засідання взяли 24 депутати.

Як повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради, у блоці організаційних питань депутати розглянули й схвалили звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Бізнес-омбудсмена України щодо розблокування банківських рахунків ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» для забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємств у довгостроковій перспективі.

У зверненні йдеться про те, що економіка всього Полтавського регіону значною мірою залежить від стабільної роботи Полтавського ГЗК. З початку оголошення воєнного стану в Україні відчувається дефіцит бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

Наповнювання бюджету громади на 50% залежить від діяльності Полтавського ГЗК, та на 30% — від підприємств, діяльність яких із ним пов’язана. Депутатами міської ради прийнято 31 цільову програму на 2023 рік, зокрема з підтримки Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верств населення, дітей з інвалідністю та інші. При невиконанні показників бюджету громади ці програми не зможуть бути виконані.

Велика кількість підрядних організацій, які мають договірні стосунки з ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зареєстровані у Горішніх Плавнях, не мають можливості отримувати гроші за виконані роботи, нараховувати заробітну плату своїм працівникам та сплачувати відповідні податки в бюджети різних рівнів, зокрема і в місцевий бюджет. Кількість працюючих на обслуговуючих Полтавський ГЗК підприємствах становить понад 3,5 тис. робітників. Зупинка роботи підприємства призведене до значного скорочення соціальних програм, суттєвого зменшення заробітних плат у регіоні (особливо в комунальному секторі), призведе до скорочення працівників бюджетних закладів громади.

Нагадаємо, що у січні депутати Кременчуцької міської ради звертались до Президента України та Кабміну через критичну ситуацію, що склалася на КВБЗ через відсутність розрахунків АТ «Укрзалізниця» за поставлені пасажирські вагони за контрактом.