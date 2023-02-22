Депутати Горішньоплавнівської міськради просять Раду та Кабмін розблокувати рахунки Полтавського ГЗК

Наповнювання бюджету громади на 50% залежить від діяльності підприємства — під загрозою цільові та соціальні програми
21 лютого відбулось засідання тридцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання. Участь у роботі засідання взяли 24 депутати.
Як повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради, у блоці організаційних питань депутати розглянули й схвалили звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Бізнес-омбудсмена України щодо розблокування банківських рахунків ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» для забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємств у довгостроковій перспективі.
У зверненні йдеться про те, що економіка всього Полтавського регіону значною мірою залежить від стабільної роботи Полтавського ГЗК. З початку оголошення воєнного стану в Україні відчувається дефіцит бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.
Наповнювання бюджету громади на 50% залежить від діяльності Полтавського ГЗК, та на 30% — від підприємств, діяльність яких із ним пов’язана. Депутатами міської ради прийнято 31 цільову програму на 2023 рік, зокрема з підтримки Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верств населення, дітей з інвалідністю та інші. При невиконанні показників бюджету громади ці програми не зможуть бути виконані.
Велика кількість підрядних організацій, які мають договірні стосунки з ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зареєстровані у Горішніх Плавнях, не мають можливості отримувати гроші за виконані роботи, нараховувати заробітну плату своїм працівникам та сплачувати відповідні податки в бюджети різних рівнів, зокрема і в місцевий бюджет. Кількість працюючих на обслуговуючих Полтавський ГЗК підприємствах становить понад 3,5 тис. робітників. Зупинка роботи підприємства призведене до значного скорочення соціальних програм, суттєвого зменшення заробітних плат у регіоні (особливо в комунальному секторі), призведе до скорочення працівників бюджетних закладів громади.
Нагадаємо, що у січні депутати Кременчуцької міської ради звертались до Президента України та Кабміну через критичну ситуацію, що склалася на КВБЗ через відсутність розрахунків АТ «Укрзалізниця» за поставлені пасажирські вагони за контрактом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер