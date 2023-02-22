«Кремінь» віддав воротаря Єрмолова у футбольний клуб Прем'єр-ліги

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 240

Футбольний клуб «Кремінь» оголосив про перехід воротаря Данила Єрмолова до «Металіста» на правах оренди до кінця сезону. В угоді є опція викупу гравця.

Єрмолов перебував у розташуванні Металіста на зборі в Туреччині та взяв участь у кількох контрольних матчах. Своєю грою воротар переконав харків’ян підписати з ним контракт.

У першій половині сезону Єрмолов провів 11 матчів за Кремінь у Першій лізі, пропустивши 20 м’ячів. У двох поєдинках воротар відіграв «на нуль».

Металіст завершив перше коло УПЛ на 11-й позиції. Кремінь посів третє місце у групі Б Першої ліги та побореться за право вийти в елітний дивізіон.