Завтра Кременчук попрощається з нацгвардійцем Олександром Бурдельовим

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Завтра, 23 лютого, у Кременчуці попрощаються із загиблим нацгвардійцем Олександром Бурдельовим (06.05.1979). Він пішов добровольцем на захист нашої Батьківщини на початку повномаштабного вторгнення. Воював у складі 15 полку Національної гвардії України, військової частини 3035, 1 роти.

Олександр Бурдельов був нагороджений грамотою “За високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків при забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони”. Брав участь у найзапекліших боях за Кремінну Луганської області. Також користувався великим авторитетом серед побратимів, завжди виконував поставлені бойові завдання та виявляв високі чесноти.

Указом Президента України від 15 лютого 2023 був нагороджений медаллю “За військову службу Україні”. Та, на жаль, не встиг отримати нагороду при житті. Загинув 17 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кузьмине Луганської області. Завдяки чітким та скоординованим діям, врятував своїх побратимів ціною власного життя. Помер у наслідок отриманих поранень не сумісних з життям від ворожого артилерійського обстрілу.

Прощання відбудеться завтра 23 лютого: