Як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Надзвичайних подій не сталося. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 21 лютого, о 20.50, у селі Соснівка через несприятливі погодні умови впало дерево та перегородило проїжджу частину дороги. Наслідки ліквідувала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, у Горішніх Плавнях, на вулиці Г.Дніпра у підвалі житлового будинку сталося коротке замкнення. Обійшлось без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримала водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також, на 2 особи поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.