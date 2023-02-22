Євро знову дешевшає: де у Кременчуці можна найвигідніше обміняти валюту 22 лютого

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 172

Сьогодні подешевшали майже всі валюти, але євро найбільше

Курс національної валюти продовжує зростати стосовно інших валют. У Кременчуці найбільше подешевшав євро, досить помітно долар, і майже не змінився курс польського злотого.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 39,00 – 39,52 грн, а продають по 39,60 – 40,20 грн. У порівнянні з вівторком максимальний курс купівлі долара США знизився на 18 копійок, а курс продажу – на 10 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Полтава-Банку, де найвищий курс (39,52 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,60 грн за $1). Варто зазначити, що зазвичай у банках з низьким курсом валюти у вільному продажу немає. Втім, долар у вільному продажу є у більшості банків Кременчука. Зокрема, у Полтава-Банку його сьогодні продають по 40,04 грн (вчора продавали по 40,05 грн).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,95 – 41,80 грн. Продають євро по 41,95 – 42,80 грн. У порівнянні з вівторком максимальний курс купівлі євро знизився на 10 копійок, а продажу – одразу на 40 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Райффайзен Банку, де найвищий курс (41,80 грн) А найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (41,95 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку (42,80 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,70 грн. А продають злотий по 8,85 – 9,30 грн. У порівнянні з вівторком курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий сьогодні можна здати в Укрексімбанку (8,70 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найнижча ціна на польський злотий сьогодні у Полтава-Банку (8,79 грн) і злотий у касах цього банку є у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Курс валют НБУ на 22 .02.2023 року: