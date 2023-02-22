Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 345

Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході. Наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків. Група ЦСО «А» СБУ після виконання завдання повернулася без втрат.

Нагадаємо, що минулого року Телеграф записав інтерв'ю зі снайпером, який розповів роботу на передових позиціях, чому необхідно вчити математику та про підтримку, яка надихає у найтемніші часи.



