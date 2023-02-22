У Полтавському районі чоловік незаконно вирубував дерева

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Заподіяв державі збитків на суму близько 770 тисяч гривень

У Полтавському районі 53-річний чоловік незаконно вирубував дерева. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час обшуків слідчі вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність чоловіка. Крім того, правопорушник залучав до порубки дерев місцевого 20-річного чоловіка та 16-річного юнака. За попередніми оцінками фахівців, 53-річний чоловік заподіяв державі збитків на суму близько 770 тисяч гривень.

Наразі правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні п’яти кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) і ч.2 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 107 360 грн.

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання щодо встановлення причетності до злочину інших осіб та притягнення їх до юридичної відповідальності.