У Полтавському районі сталася автотроща: травмувалась пасажирка легковика

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Вчора, 21 лютого, на 348 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу повороту до села Макухівка Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулись вантажний автомобіль КрАЗ, яким керував 51-річний чоловік та автомобіль ВАЗ 21091, яким керував 38-річний. Внаслідок зіткнення 41-річну пасажирку легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.