З 1 березня гарячу воду подадуть усім мешканцям Кременчука

З 1 березня 2023 року до осель кременчужан вирішили повернути гарячу воду, яка «закінчилася» в кранах ще восени минулого року.
Водночас на підприємстві зазначили, що це рішення приймає місцева влада Кременчука — «Полтаватеплоенерго» не припиняло подавати теплоносій до наших мереж і центральних теплових пунктів.
Інформацію про відновлення гарячого водопостачання редакції підтвердив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик. Ми уточнили, чи стосується ця приємна новина мешканців правобережжя, яких обслуговує кременчуцьке КП «Теплоенерго».
Тож є надія, що з 1 днем весни гаряча вода буде у всіх без винятку кременчужан.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер