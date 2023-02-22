З 1 березня гарячу воду подадуть усім мешканцям Кременчука

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 345 Коментарів: 1

Це стосується як мешканців лівого, так і правого берегів

З 1 березня 2023 року до осель кременчужан вирішили повернути гарячу воду, яка «закінчилася» в кранах ще восени минулого року.

«З 1 березня плануємо у повному обсязі відновити гаряче водопостачання. Вже зараз вода є в 5 кварталах », — повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в пресслужбі обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго».

Водночас на підприємстві зазначили, що це рішення приймає місцева влада Кременчука — «Полтаватеплоенерго» не припиняло подавати теплоносій до наших мереж і центральних теплових пунктів.

Інформацію про відновлення гарячого водопостачання редакції підтвердив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик. Ми уточнили, чи стосується ця приємна новина мешканців правобережжя, яких обслуговує кременчуцьке КП «Теплоенерго».

«Ми не розділяємо місто на частини», — сказав він.

Тож є надія, що з 1 днем весни гаряча вода буде у всіх без винятку кременчужан.





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