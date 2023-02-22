КВБЗ отримав ліцензію на виробництво електроенергії

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Документ виданий НКРЕКП 21 лютого, раніше підприємство вже отримувало такі ліцензії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про видачу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Про це йдеться на сайті регулятора.

Засідання, на якому було прийняте це рішення, відбулося 21 лютого 2023 року. У проєкті постанови сказано, що за видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови.

Відомо, що такі ліцензії КВБЗ отримував і раніше.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця має намір взяти участь у конкурсі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на вибір керуючого заарештованим пакетом акцій КВБЗ розміром 25% його статутного капіталу. Мова йде про частку російського акціонера Сергія Гамзалов, які у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Сергію Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.

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