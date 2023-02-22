«Полтаваобленерго» оштрафували на 85 тисяч гривень

Окрім штрафу, обласного електропостачальника застерегли щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) опрацювавши Акт позапланової виїзної перевірки від 25 січня 2023 року №58 ухвалила постанову про накладення 85 тис. грн штрафу на АТ «Полтаваобленерго» за недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
Відповідно до постанови, «ПОЕ» порушило:
Штраф має бути сплачений до Державного бюджету України в 30-денний строк із дня одержання копії рішення про накладення
штрафу.
Раніше ми писали, що у «Полтаваобленерго» проведуть позапланову перевірку щодо недотримання графіків відключення.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер