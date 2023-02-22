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«Полтаваобленерго» оштрафували на 85 тисяч гривень

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 2

 

Окрім штрафу, обласного електропостачальника застерегли щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) опрацювавши Акт позапланової виїзної перевірки від 25 січня 2023 року №58 ухвалила постанову про накладення 85 тис. грн штрафу на АТ «Полтаваобленерго» за недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Відповідно до постанови, «ПОЕ» порушило:

  • ч. 2 ст. 45 Закону України «Про ринок електричної енергії», щодо обов’язку оператора системи розподілу надавати послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу, та інших нормативно-правових актів,
    що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
  • п 10.5.8 гл. 10.5 розд. X Кодексу систем розподілу, яким встановлено, що при застосуванні аварійного розвантаження оперативним персоналом ОСР він не повинен допускати дискримінацію між Користувачами (споживачами та/або електропостачальниками) та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Штраф має бути сплачений до Державного бюджету України в 30-денний строк із дня одержання копії рішення про накладення
штрафу.

Раніше ми писали, що у «Полтаваобленерго» проведуть позапланову перевірку щодо недотримання графіків відключення.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: штраф НКРЕКП Полтаваобленерго порушення
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