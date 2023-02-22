Зупинка серця та ампутація ніг: військовий з Кременчука Богдан бореться за життя

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко розповів про військового з Кременчука Богдана, який бореться за життя, та лікарів, які рятують життя героям-українцям.

— Запалити серце... Розтрощені вибухом ноги, десятки відламків у тілі, але дух по-справжньому українській — незламний. Богдану 47 років, родом з Кременчука, має сім'ю, діточок, але назвати їх не може, дуже слабкий. Пережив високу ампутацію нижніх кінцівок. Зупинка серця. Реаніматологи Мечникова завели. Відмовили нирки. Лікар-анестезіолог Вікторія Халімончик не залишила надії, до кінця бореться за життя Богдана, підключаючи апарати гемодіафільтрації, — написав Сергій Риженко.