У Кременчці піймали 39-річного інтернет-шахрая

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 285

У Кременчуці поліція підозрює 39-річного місцевого мешканця у скоєнні серії шахрайства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік вчинив щонайменше п’ять шахрайств під приводом продажу товарів для опалення приміщень через Інтернет. Як встановила поліція, злодій вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння шахрайства, однак висновків не зробив і продовжував скоювати кримінальні правопорушення.

За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення кола потерпілих громадян.

У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.