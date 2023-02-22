Лікуванняя собаками: у Кременчуці стартував курс каністерапії для дітей

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Для соціально-психологічного супроводу дітей з інвалідністю використовують елементи анімало- та арттерапії, а також фізичну реабілітацію

20 лютого у Кременчуці стартував курс каністерапії, у межах якого волонтери спільно з кінологами та психологами проводитимуть ряд психологічних тренінгів з залученням собак. Такі заняття добре підходять для емоційної підтримки членів сімей Захисників і Захисниць (в тому числі загиблих), а також ветеранів війни.

Про це повідомили у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Громадська організація «Молодіжна організація інвалідів, ветеранів війни (АТО) «Струни серця» (голова правління Сергій Чирва) та КЗК КМПБ об'єднали свої зусилля в проєкті «Радість дотику» задля розвитку методу реабілітації за допомогою анімалотерапії.

Діти з вадами мови, зору та слуху, а також діти-кінофоби (ті, що бояться собак) мають можливість проходити спеціальні тренінги. Для них доступні соціально-психологічний супровід з використанням каністерапії, арттерапії та фізичної реабілітації «Радість дотику».

— Перший день занять пройшов дуже вдало — відвідувачі познайомилися с тваринами, контактували з ними та грали в цікаві ігри, — розповіли у бібліотекарі.

Каністерапія — це досить новий для України метод реабілітації за допомогою спеціально навчених і відібраних собак. І хоча історія співіснування, співпраці й співдопомоги між людиною та собакою має досить давню історію, що підтверджують археологічні знахідки, як напрямок лікування, каністерапія отримала свій розвиток лише у 60-ті роки XX ст. у США.

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