«Матч пам'яті»: хокеїсти «Кременчука» вийшли у джерсі з позивними воїнів полеглих за Україну

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 245

У майбутньому символічні джерсі будуть виставлені на аукціон, виручені кошти з реалізації підуть на підтримку родин полеглих захисників України

Цими вихідними у київському Палаці спорту відбувся «Матч Пам’яті» полеглих воїнів за свободу України, які за життя відзначилися участю у різних футбольних вболівальницьких рухах країни.

Хокейні команди «Кременчук» і «Сокіл» вшанували Героїв, граючи в хокейних джерсі з позивними бійців. Серед загиблих є оборонці Маріуполя та військовий з Полтавщини Євген «Малі» Брах, який служив у Французькому легіоні. Представники «Соколу» вийшли у джерсі з псевдо фанатів «Динамо», а «Кременчука» — фанатів «Металіста» та «Карпат».

Хокеїсти грали під звичними номерами, але з позивними загиблих військових на російсько-українській війні. Кияни вийшли у синьо-білих джерсі, які мали елементи пікселя, а «Кременчук» — червоно-чорних з вишиванкою. Окрім того, на рукавах цих джерсі були шеврони фанатських угрупувань.

«Наші Герої варті того, щоб про них пам'ятали»

Організаторами благодійного матчу виступили БФ «Горобчик», його керівник Сергій Кривенко та капітан «Кременчука» Віталій Лялька. Право відкрити захід отримали бійці «Азову» Роман «Добряк» Колесник та маріуполець Давид «Хімік» Касаткін, який повернувся з російського полону.

У майбутньому символічні джерсі будуть виставлені на аукціон через БФ «Горобчик», виручені кошти з реалізації підуть на підтримку родин полеглих воїнів.

— Наші Герої варті того, щоб про них пам'ятали, — керівник благодійного фонду «Горобчик» Сергій Кривенко про «Матч пам'яті» та старт благодійного проєкту підтримки родин загиблих військових.

За словами Сергія, наші Герої варті того, щоб їх пам’ятали завжди, як і під час війни, так і після перемоги. Більшість з полеглих воїнів, чиї позивні на джерсі, були фанатами спорту та активно підтримували професійні клуби. Цей матч — нагода висловити вдячність і повагу нашим Героям. Вшанувати пам’ять та допомогти їх сім’ям.

— Спортивна родина дуже велика і кожен в ній вкрай важливий. Тому цей матч має на меті міцніше об’єднати спортсменів, фанатів і кожного українця. Всі ми повинні боротися за наше майбутнє, підтримувати й допомагати один одному. Тож просимо всіх долучатися до благодійного аукціону, на якому планується реалізувати 50 стилізованих джерсі із позивними хлопців. Всі виручені на аукціоні кошти будуть перераховані сім’ям загиблих воїнів, — додав Сергій Кривенко.

50 джерсі з псевдо — 50 загиблих воїнів

Вашій увазі імена та псевдо загиблих Героїв, які представили київський «Сокіл» та «Кременчук».

Сокіл

Максим «Регбіст» Яловцов

Євген «Греплер» Слюсаренко

Роман «Черепок» Осипенко

Артем «Террор» Новіков

Даніель «Гімалай» Герліані

Олександр «Адамс» Дерев’янко

Денис «Сталкер» Рачинський

Роман «Лось» Рудницький

Олексій «Солдат» Рубцов

Дмитро «Тяж» Пясецький

Максим «Насім» Токарєв

Олександр «Грян» Гряник

Павло «Динамо» Бригинець

Олег «Риба» Рибальченко

Денис «Грек» Зубрійчук

Дмитро «Саранча» Ніжник

Едуард «Опасний» Костриця

Валентин «Абу» Дем’яненко

Антон «Сірко» Козубенко

Богдан «Малюк» Малюк

Роман «Атлет» Бурбітько

Єгор «Тигр» Куклєв Кременчук

Євген «Малі» Брах

Олександр «Порф» Парфенков

Станіслав «Метро» Партала

Костянтин «Іслам» Беліменко

Олександр «Тренер» Клушин

Владислав «Жук» Жук

Артем «ТТ» Певко

Дмитро «Длінний» Бражніков

Павло «Ларрі»Хазов

Олег «Ювелір» Сапаленко

Юрій «Артек» Красовський

Ілля «Рудий» Гончаров

Дмитро «Сектант» Лінський

Володимир «Жрець» Плетньов

Олександр «Бочара» Бочарніков

Кирило «Баян» Баєв

Ростислав «Дрогобич» Шийко

Богдан «Пірат» Кріль

Юрій «Тай» Осадчук

Тарас «Сихівський» Березюк

Андрій Балай

Ярослав Корда

Юрій Рудий

Мав писати дипломну роботу, натомість узяв до рук зброю, щоб захистити Україну

Стримуючи російських окупантів у районі Соледара, загинув боєць спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Баєв. Українському захиснику та володарю Кубка світу з козацького двобою був лише 21 рік. Він мав писати дипломну роботу, натомість узяв до рук зброю, щоб захистити Україну та рідний Харків. А цієї зими Баєв із позивним «Баян» із побратимами стримував атаки ворога на Донеччині. 21-річний герой загинув 14 січня 2023 року під час штурму поблизу Соледар у Бахмутському районі.

У матчі пам'яті, що відбувся 19 лютого у рамках регулярного чемпіонату України з хокею між київським «Соколом» та ХК «Кременчук», 73-й номер кременчуцького клубу 19-річний Максим Максименко вийшов на лід із позивним бійця «Баян» на спині.

Хокеїсти «Кременчука» та «Сокола» на сторінках своїх соцмереж розповіли про військових, з іменами яких вони вийшли на лід.

Наприклад, досвідчений гравець «Кременчука» Денис Ісаєнко вийшов у джерсі військового з Полтавщини Євгена «Малі» Брах.

З двома повітряними сиренами отримали першу поразку від київського «Сокола»

Кияни переграли одного з головних конкурентів завдяки шайбам Благого і Чердака, а також шатауту Дьяченка.

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Благий (Бондарєв, Слюсар, – подв. більш.), 19:49. 2:0 – Чердак (Качан, Бабинець, – більш.), 21:00

«Сокіл»: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Гайдук – Сисак, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Ісаєнко, Лялька – Крівошапкін – Абаджян; Ігнатенко – Кругляков, С. Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Варава, Сеник – Федоров – Андрющенко; Гніденко – Материкін, Т. Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Кидки: 19 (6 + 7 + 6) – 31 (8 + 13 + 10)

Штраф: 24 (6 + 10 + 8) – 18 (8 + 2 + 8)

Дебют матчу був за «Кременчуком», гості тиснули на ворота Богдана Дьяченка, одного разу грали в більшості. І в ці важкі для «Сокола» миті пролунав сигнал повітряної тривоги. В коментарі після другого періоду нападник «Сокола» Володимир Чердак визнає, що ця пауза допомогла «Соколові» внести корективи в гру і повернутися на лід після півгодинної паузи в ліпшому стані. І хоч уже після поновлення гри «Сокіл» знову двічі грав у меншості, оборонялися господарі згуртовано. Наприкінці ж першої 20-хвилинки кияни вперше отримали змогу зіграти в більшості. Відразу подвійній. І нагодою скористалися сповна: за 11 секунд до сирени Роман Благий відкрив рахунок, а невдовзі після поновлення гри (15-хвилинної перерви між періодами не було) вже в форматі 5х4 представники другої ланки організували другий гол.

Найкритичніші миті «Сокіл» пережив наприкінці другого періоду, коли цілих три хвилини діяв у меншості. Однак кияни встояли. Просто фантастично у воротах відіграв Дьяченко. Не лише у цьому відрізку, звісно, а в грі загалом. Також безпрецедентною жертовністю в єдиноборствах і ловлячи шайбу за шайбою на собі, відзначився оборонець Олександр Горлушко, для якого матч проти колишньої команди вочевидь був особливою мотивацією.

«Сокіл» вперше в сезоні здолав «Кременчук», набрав 63 очки й вийшов у лідери за набраними очками. У «Кременчука» — 60 пунктів і дві гри в запасі.

«Кременчук» наступний поєдинок проведе 25 лютого вдома проти «Легіона». «Сокіл» теж завершить регулярний чемпіонат на кременчуцькому «Айсберзі», спареним виїздом проти «Берсерків» і нинішнього суперника. Але ці матчі відбудуться аж через два тижні — 4 і 5 березня.