У кінці робочого дня: 10 цікавих фактів про собак

Ви любите собак і хочете дізнатися більше про свого пухнастого друга? У цьому відео ми поділимося з вами деякими цікавими фактами про собак, яких ви, напевно, не знали. Дізнайтеся про найбільших, найшвидших і найрозумніших собак, їхній зір та інші дивовижні факти, які вас точно здивують! Не пропустіть це веселе відео з дивовижними фактами про собак!
Про найменших та найбільших собак-рекордсменів дивіться у відео:
Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер