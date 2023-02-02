У кінці робочого дня: 10 цікавих фактів про собак

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 154

Ви любите собак і хочете дізнатися більше про свого пухнастого друга? У цьому відео ми поділимося з вами деякими цікавими фактами про собак, яких ви, напевно, не знали. Дізнайтеся про найбільших, найшвидших і найрозумніших собак, їхній зір та інші дивовижні факти, які вас точно здивують! Не пропустіть це веселе відео з дивовижними фактами про собак!

Про найменших та найбільших собак-рекордсменів дивіться у відео:

Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.