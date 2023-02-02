У Кременчуці попрощалися із журналісткою Надією Яровою

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 296

На її казках виросло багато поколінь кременчуцьких дітей

Сьогодні, 2 лютого, у Кременчуці попрощалися з журналісткою Надією Яровою, яка з 1998 року працювала на ТРК «Візит» редакторкою мистецьких програм, ведучою програми «Маестро» та програми «На добраніч, діти». На її казках виросло декілька поколінь кременчуцьких дітей.

Також, пані Надія була відомою художницею, її картини досі є у кременчужан. Про це розповіла письменниця Люсьєна Обревко.

Останнім часом, талановита жінка боролася із тяжкою хворобою, яка забрала її життя у віці 60 років.

Відспівування проходило у Свято-Миколаївському соборі.