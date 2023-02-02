Вчора у Кременчуці у 7 громадян виявили COVID-19

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1 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 5 жінок віком від 21 до 86 років, 56-річний чоловік і 6-річна дитина. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 455;

одужало - 26 665;

померло - 737.

Нагадуємо, що 31 січня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.