Вчора у Кременчуці у 7 громадян виявили COVID-19

1 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 5 жінок віком від 21 до 86 років, 56-річний чоловік і 6-річна дитина. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 31 січня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер