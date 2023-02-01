10 кременчужан вчора дізналися, що у них COVID-19

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Захворіла 3-річна дитина

31 січня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 6 жінок віком від 26 до 74 років;

3 чоловіки віком від 33 до 56 років;

1 дитина віком 3 років. 8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів. Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 448;

одужало - 26 658;

померло - 737. Нагадуємо, що 30 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19.

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