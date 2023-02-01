10 кременчужан вчора дізналися, що у них COVID-19

31 січня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 30 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер