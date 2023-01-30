У п'ятьох кременчужан підтвердили COVID-19

Вчора, 21:29 Переглядів: 198

30 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком 36 і 58 років;

3 чоловіки віком від 27 до 68 років.

Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 17 пацієнтів.

Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 438;

одужало - 26 652;

померло - 737.

Нагадуємо, що за тиждень на Полтавщині виявили 268 нових випадків захворювання на COVID-19.