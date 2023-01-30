За тиждень на Полтавщині виявили 268 нових випадків захворювання на COVID-19

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З 23 до 29 січня грудня на Полтавщині зареєстрували 268 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За минулий тиждень:

одужали - 314;

продовжують лікування – 510;

померли - 4.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіли - 220 383;

одужали - 215 358;

померли - 4 515.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька – 4

Білоцерківська – 1

Великобагачанська – 2

Великобудищанська – 0

Великорублівська – 0

Великосорочинська – 0

Гадяцька – 3

Глобинська – 3

Гоголівська – 0

Горішньоплавнівська – 22

Градизька – 0

Гребінківська – 2

Диканська – 2

Драбинівська – 1

Заводська – 0

Зіньківська – 1

Кам’янопотоківська – 0

Карлівська – 2

Кобеляцька – 1

Козельщинська – 0

Коломацька – 0

Комишнянська – 0

Котелевська – 7

Краснолуцька – 0

Кременчуцька – 23

Ланнівська – 0

Лохвицька – 0

Лубенська – 4

Лютенська – 0

Мартинівська – 0

Мачухівська – 0

Машівська – 1

Миргородська – 0

Михайлівська – 0

Нехворощанська – 3

Новогалещинська – 0

Новооржицька – 0

Новосанжарська – 7

Новоселівська – 2

Оболонська – 0

Омельницька – 0

Опішнянська – 0

Оржицька – 0

Петрівсько-Роменська – 0

Пирятинська – 2

Піщанська – 0

Полтавська – 144

Пришибська – 0

Решетилівська – 5

Ромоданівська – 0

Семенівська – 3

Сенчанська – 1

Сергіївська – 0

Скороходівська – 0

Терешківська – 1

Хорольська – 4

Чорнухинська – 0

Чутівська – 0

Шишацька – 2

Щербанівська – 2

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