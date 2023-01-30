За тиждень на Полтавщині виявили 268 нових випадків захворювання на COVID-19

Померли четверо жителів області
З 23 до 29 січня грудня на Полтавщині зареєстрували 268 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
За минулий тиждень:
- одужали - 314;
продовжують лікування – 510;
померли - 4.
За весь час пандемії на Полтавщині:
- захворіли - 220 383;
одужали - 215 358;
померли - 4 515.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 4
- Білоцерківська – 1
- Великобагачанська – 2
- Великобудищанська – 0
- Великорублівська – 0
- Великосорочинська – 0
- Гадяцька – 3
- Глобинська – 3
- Гоголівська – 0
- Горішньоплавнівська – 22
- Градизька – 0
- Гребінківська – 2
- Диканська – 2
- Драбинівська – 1
- Заводська – 0
- Зіньківська – 1
- Кам’янопотоківська – 0
- Карлівська – 2
- Кобеляцька – 1
- Козельщинська – 0
- Коломацька – 0
- Комишнянська – 0
- Котелевська – 7
- Краснолуцька – 0
- Кременчуцька – 23
- Ланнівська – 0
- Лохвицька – 0
- Лубенська – 4
- Лютенська – 0
- Мартинівська – 0
- Мачухівська – 0
- Машівська – 1
- Миргородська – 0
- Михайлівська – 0
- Нехворощанська – 3
- Новогалещинська – 0
- Новооржицька – 0
- Новосанжарська – 7
- Новоселівська – 2
- Оболонська – 0
- Омельницька – 0
- Опішнянська – 0
- Оржицька – 0
- Петрівсько-Роменська – 0
- Пирятинська – 2
- Піщанська – 0
- Полтавська – 144
- Пришибська – 0
- Решетилівська – 5
- Ромоданівська – 0
- Семенівська – 3
- Сенчанська – 1
- Сергіївська – 0
- Скороходівська – 0
- Терешківська – 1
- Хорольська – 4
- Чорнухинська – 0
- Чутівська – 0
- Шишацька – 2
- Щербанівська – 2
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