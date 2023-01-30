У Кременчуцькій РВА пояснили причину недотримання графіків відключення електроенергії

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 543 Коментарів: 1

Громадян просять з розумінням ставитися до раптових відключень світла

Останні дні мешканці Кременчука та району скаржаться на недотримання графіків відключення електроенергії, їх часті зміни та раптові вимкнення світла.

Про причини незапланованих перебоїв з електроенергією на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, причина недотримання графіків — в активізації економічних процесів.

— Нам потрібно запускати підприємства та забезпечувати людей роботою. Під час цього процесу йде відбір електроенергії для налагодження роботи підприємств. Виникають перепади й графіки відключення світла порушуються. Я прошу з розумінням ставитися до цієї ситуації, адже економіку треба підіймати, а людей забезпечувати роботою і зарплатою, — заявив Олег Лєднік.

Він наголосив, що завдання влади усіх рівнів, створювати нові робочі місця та гарантувати людям отримання заробітної плати.