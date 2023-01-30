У Кременчуцькій РВА пояснили причину недотримання графіків відключення електроенергії

Останні дні мешканці Кременчука та району скаржаться на недотримання графіків відключення електроенергії, їх часті зміни та раптові вимкнення світла.
Про причини незапланованих перебоїв з електроенергією на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, причина недотримання графіків — в активізації економічних процесів.
Він наголосив, що завдання влади усіх рівнів, створювати нові робочі місця та гарантувати людям отримання заробітної плати.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер