Минулого тижня Кременчук поповнився 24 новими життями

З 23 по 29 січня у Кременчуці народилися 24 малюки. Три дитинки з'явилися в родинах внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Попри війну та постійні тривоги, пов’язані з масованими обстрілами України, у Кременчуці продовжує народжуватися нове життя.
Раніше ми писали, що кременчуцька дитяча лікарня закуповує наркотики та антибіотики за понад 1,2 млн гривень.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер