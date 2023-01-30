Минулого тижня Кременчук поповнився 24 новими життями

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З 23 по 29 січня у Кременчуці народилися 24 малюки. Три дитинки з'явилися в родинах внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Попри війну та постійні тривоги, пов’язані з масованими обстрілами України, у Кременчуці продовжує народжуватися нове життя.

— Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо усім миру, щоб маленькі українці зростали у вільній, незалежній Україні! — наголосили у міськраді.

Раніше ми писали, що кременчуцька дитяча лікарня закуповує наркотики та антибіотики за понад 1,2 млн гривень.