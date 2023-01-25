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Кременчук, Здоров'я, Гроші

У Кременчуці дитяча лікарня закуповує наркотики та антибіотики за понад 1,2 млн гривень

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 264

 

Позаяк через «нерівномірний доступ учасників до торгів через нестабільність електропостачання по всій території України», аукціон не проводитимуть, то переможця визначать за ціною, яку учасники вказують при подачі пропозицій

Кременчуцька міська дитяча лікарня планує закупити наркотики та антибіотики на понад 1,2 млн гривень.

Згідно з оголошенням на платформі zakupki.prom, за 100 тис. грн мають закупити такі наркотичні лікарські засоби:

  • Діазепам розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл - 300 ампул;
  • Кетамін розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл - 1 400 ампул;
  • Морфін розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл - 400 ампул;
  • Мідазолам розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 3 мл - 200 ампул;
  • Фентаніл розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл, по 2 мл - 500 ампул.

А відповідно до цього оголошення, на суму понад 1,11 млн грн мають закупити такі антибіотики:

  • Амікацин розчин для інєкцій 250 мг/мл 2 мл (500 мг) - 3 тис. флаконів;
  • Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг - 20 флаконів;
  • Гентаміцин розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл по 2 мл - 30 ампул;
  • Ібупрофен розчин для інфузій 4 мг/мл по 100 мл - 50 флаконів;
  • Іміпенем Циластатин порошок для приготування розчину для інфузій 500 мг / 500 мг - 20 флаконів;
  • Лінкоміцин розчин для ін'єкцій 300 мг /мл по 2 мл - 100 ампул;
  • Левофлоксацин розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл - 70 флаконів;
  • Меропенем порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 1000 мг - 100 флаконів;
  • Моксіфлоксацин розчин для інфузій 400 мг/250мл по 250 мл - 30 флаконів;
  • Цефепім порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій по 1000 мг - 2 тис. флаконів;
  • Цефтазидим порошок для розчину для ін'єкцій 1 г - 3 тис. флаконів;
  • Цефотаксим порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г - 500 флаконів;
  • Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій 1 г - 8 тис. флаконів;
  • Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл - 10 флаконів.

Термін придатності лікарських засобів на момент поставки має складати не менше 75% або не менше 12 місяців від дати виробництва з дня завезення їх на склад Замовника. Водночас поставка з меншим терміном придатності можлива за згодою сторін.

Раніше ми писали, що майже 207 мільярдів передбачили на фінансування охорони здоров’я у 2023 році.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Depositphotos
Теги: дитяча лікарня наркотики антибіотики закупівлі zakupki.prom
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