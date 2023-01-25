Загинув на війні захисник з Кременчуччини Олександр Сиротенко, який вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 574

17 грудня загинув захисник України з Кременчуцького району Олександр Сиротенко. Олександр Сергійович Сиротенко — уродженець села Сиротенки. Він був призваний за мобілізацією Кременчуцьким РТЦК та СП. Службу проходив у військовій частині А4165. З 17 грудня 2022 року Олександр вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили що він живий, чекали його вдома. Але, на жаль, наш захисник загинув…

17 грудня в населеному пункті Білогорівка Луганської області, виконуючи бойове завдання, Олександр потрапив під артилерійський обстріл та отримав несумісні з життям поранення.

Висловлюємо слова співчуття рідним полеглого солдата. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника країни. Загибель наших військових — велике та непоправне горе для України.

Прощання з Олександром відбудеться сьогодні, об 11.00 біля пам’ятника захисникам України Глобинської територіальної громади.