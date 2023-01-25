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Курс валют у Кременчуці на 25 січня: де вигідніше здати чи купити долар, євро та злотий

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 118

 

Євро знову подорожчав, а курс долара та злотого у більшості банків не змінився

Курс готівкового євро у касах банків Кременчука у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 10 копійок, а курс долара США та польського злотого майже не змінилися.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,30 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,35 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,30 грн за $1), а найкращий курс для купівлі долара сьогодні заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1), проте валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по значно нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку по курсу 40,70 грн.

Щодо курсу євро, то у банках Кременчука його можна здати по 41,50 – 43,20 грн (вчора максимальна ціна, яку давали за євро була нижчою на 10 копійок), а продають по 43,20 – 44,50 грн (мінімальний курс, за яким продавали євро у Кременчуці вчора був 43,00 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна в Аккордбанку, де найвищий курс (43,20 грн), а найкращий курс купівлі євро заявили 4 банки (43,20 грн). Проте, зазвичай у касах банків з низьким курсом валютної готівки для вільного продажу немає. Найвищий курс продажу євро (44,50 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти і значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,55 грн.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше здати злотий можна в Креди Агриколь Банку (9,00 грн), а найдешевший курс продажу злотого виставив МТБ Банк (теж 9,00 грн). У касах Полтава-банку злотий є у вільному продажу по курсу 9,19 грн.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 25.01.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн;
  • євро – 39,7226 грн (вчора був 39,7519 грн);
  • злотий – 8,4292 (вчора був 8,4324 грн).
Євро дорожчає, а вартість долара не змінилася: курс валют у банках Кременчука на 24 січня
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Автор: Віктор Крук
Теги: обмінник обмін валюти НБУ долар банки
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