Горішні Плавні попрощалися з воїном Володимиром Нєкрасовим

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Вчора, 24 січня, у Горішніх Плавнях громада попрощалася із загиблим бійцем Збройних сил України Володимиром Нєкрасовим.

Володимир Нєкрасов народився 12 червня 1980 року у Горішніх Плавнях. У 1995 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 6 вступив до Комсомольського політехнічного технікуму за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», здобувши кваліфікацію техніка-будівельника. У 2014 році після закінчення Харківського національного університету міського господарства отримав диплом інженера-будівельника. З 2000 року майже 20 років своєї трудової діяльності Володимир Олексійович присвятив роботі на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

19 липня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 січня 2023 року під час виконання бойового завдання, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність країни, солдат Збройних сил України Володимир Нєкрасов героїчно загинув у районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Володимира Олексійовича Нєкрасова поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».