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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Майже 207 мільярдів передбачили на фінансування охорони здоров’я у 2023 році

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 170

 

На що планують витратити ці гроші

У 2023 році видатки на охорону здоров’я в цілому становлять 206,8 млрд грн, у тому числі видатки державного бюджету разом з трансфертами — 176,1 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Пріоритетні напрями фінансування

  • 142,7 млрд грн — реалізація програми медичних гарантій. Обсяг видатків дозволить забезпечити надання необхідних медичних послуг і розвиток реабілітаційних послуг, послуг психологічної підтримки, а також розширити програму реімбурсації лікарських засобів і медичних виробів;
  • 10 млрд грн — централізована закупівля ліків, медичних виробів, сучасного обладнання;
  • 3,8 млрд грн — посилення епідемічного нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами.

На 2023 рік передбачено збереження мінімальних розмірів оплати праці лікаря не нижче 20 тис. грн та для середнього медичного персоналу не менше 13,5 тис. гривень. Окрім того, відповідну норму поширено на фармацевтичних працівників і фахівців з реабілітації.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: гроші бюджет охорона здоров'я зарплати медиків фінансування зарплати
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