Майже 207 мільярдів передбачили на фінансування охорони здоров’я у 2023 році

У 2023 році видатки на охорону здоров’я в цілому становлять 206,8 млрд грн, у тому числі видатки державного бюджету разом з трансфертами — 176,1 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
На 2023 рік передбачено збереження мінімальних розмірів оплати праці лікаря не нижче 20 тис. грн та для середнього медичного персоналу не менше 13,5 тис. гривень. Окрім того, відповідну норму поширено на фармацевтичних працівників і фахівців з реабілітації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер