Кременчужани скаржаться, що у міському стоматцентрі не можуть отримати допомогу під час відключень світла

Кременчужани скаржаться, що у міському стоматологічному центрі не можуть отримати допомогу під час відключень світла. Ось що нам написав наш читач Юрій:
Директор Кременчуцького міського стоматологічного центру Олександр Стукало підтвердив, що світло у медзакладі дійсно планово вимикають, а генератора немає. Також він зазначив, що центр заживлений на одній лінії з 16 багатоповерхівками, тож не вимикати світло у медзакладі — не варіант. А окрему лінію «Полтаваобленерго» підвести не може.
Тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до очільника міського департаменту охорони здоров'я Максима Середи із запитанням, чи планують у міський стоматологічний центр надати генератор. Пан Середа відповів, що у списках на отримання генераторів стоматцентр є. Найближчим часом обладнання має туди надійти.
Також він запевнив, що медзаклад надає невідкладну допомогу навіть під час відключень світла, лікарі працюють на портативних акумуляторах.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер