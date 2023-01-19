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Кременчук, Здоров'я, ТЪ у темі

Кременчужани скаржаться, що у міському стоматцентрі не можуть отримати допомогу під час відключень світла

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 738

 

У департаменті охорони здоров'я обіцяють, що медзаклад скоро отримає генератор

Кременчужани скаржаться, що у міському стоматологічному центрі не можуть отримати допомогу під час відключень світла. Ось що нам написав наш читач Юрій:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, цікавить таке питання: почали відключати світло, наш міський стоматологічний центр на Київській не працює, тоді як всі лікарні працюють. Добре, як встигли не розсвердлити зуб або дали укол і все пропало? Тоді це заклад не критичної інфраструктури? Буду дуже вдячний за відповідь та допомогу. Бо якось не дуже добре: прийшов за допомогою лікувати зуб, а її не можуть надати. Дуже дякую! Гарного дня.

Директор Кременчуцького міського стоматологічного центру Олександр Стукало підтвердив, що світло у медзакладі дійсно планово вимикають, а генератора немає. Також він зазначив, що центр заживлений на одній лінії з 16 багатоповерхівками, тож не вимикати світло у медзакладі не варіант. А окрему лінію «Полтаваобленерго» підвести не може.

Тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до очільника міського департаменту охорони здоров'я Максима Середи із запитанням, чи планують у міський стоматологічний центр надати генератор. Пан Середа відповів, що у списках на отримання генераторів стоматцентр є. Найближчим часом обладнання має туди надійти.

Також він запевнив, що медзаклад надає невідкладну допомогу навіть під час відключень світла, лікарі працюють на портативних акумуляторах.

І без генератора вони все одно надають допомогу! Це ж не реанімація, де багато апаратури, яка повинна бути підключена до електромережі. Є інструментарій, руки стоматолога, є акумуляторні ліхтарі. Зараз тільки питання, щоб працював компресор і турбінна стоматологічна установка. Зараз вирішується питання про генератор. Звичайно, там не буде великого, 50-кіловатного, що буде живити всю поліклініку. Ми завжди підходимо раціонально: для амбулаторного закладу це генератори компактні до 8 кВт, які забезпечать повністю освітлення, роботу декількох стоматустановок, компресора, пояснив Максим Середа.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: стоматологический центр відключення світла стоматологія генератор
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