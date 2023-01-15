До Кременчука завітає Ольга Сумська

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 99

22 січня у Міському палаці культури о 17.00 відбудеться вистава Київського сучасного театру «Декамерон». У головній ролі – народна артистка України Ольга Сумська.

Яскраве музичне та хореографічне оформлення вистави, неймовірна гра акторів утримують комедію на тонкій межі між терпкою пікантністю та відвертою вульгарністю.

Дивовижні, яскраві, дотепні, бешкетні та трагічні історії про кохання, що оспівують життя у всіх його чуттєвих проявах. Різні соціальні верстви Італії епохи Відродження постають перед глядачем.

Творці вистави малюють світ у пишноті краси та злиднях каліцтва – таким, яким він є насправді. У ньому все поруч: Бог і Диявол, добро і зло, світло і пітьма, чеснота та порок. Головна ідея п'єси – бути на землі Людиною! А всьому виною воно... Що? Звичайно, кохання, без якого ми жебраки і голі, як андерсенівський король.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар.

Телефони:

+38 097 049 34 30;

+38 096 034 20 36.

Також білети можна замовити на сайті.