Купатися чи не купатися... на Водохреща

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 22 857 Коментарів: 7

Щороку 19 січня деякі кременчужани ходять до річки купатися. Дехто у це свято замість гарячої ванни обирає крижану воду в надії, що купання на Хрещення Господнє змиє всі гріхи чи зміцнить їхнє здоров’я. Чи справді це так і як може відбитися подібне купання на здоров’ї людини

Серед віруючих побутує багато думок з приводу ритуалів на 19 січня. Дехто думає, що купання на Водохреща змиває всі гріхи. А дехто пірнає в крижану воду, щоб набратися здоров’я на весь наступний рік. Що з цього правда, а що ні, намагалися розібратися разом із представниками духовенства та медицини.

Де та о котрій 19 січня у Кременчуці проходитимуть обряд водосвяття та хресна хода

Перед тим як розібратися з ритуалами, варто дізнатися історію самого свята. За словами архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора, свято має кілька назв. Перша, церковна назва, — Богоявлення, друга — Водохреща, або Хрещення Господа Ісуса Христа у водах Йордану.





Отже, за розповіддю архієпископа, в це свято Христос вперше являє себе людям, приходить до Іоана Хрестителя, щоб прийняти хрещення у водах Йордану. Пророк Іоан Хреститель розуміє, хто перед ним, відмовляє і говорить, що він не гідний хрестити Сина Божого, адже є людиною. Але Христос відповідає, що «треба виконати нам усяку правду».

Отже, Христос увійшов у Йордан, занурився в нього і вийшов з нього. Після цього Іоану було видіння, що на Ісуса Христа зійшов Дух Святий у вигляді голуба, а голос Бога сказав: «Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління».

«Хрещення Іоана Хрестителя було символічним. Він готував людей до прийняття Месії, вони мали б якось переосмислити, змінити своє життя. І оця зміна – це покаяння, що означає переміна розуму та мислення, способу життя. Символом цього покаяння мало бути занурення у воду. Тобто людина занурювалася і нібито символічно очищалася від своїх гріхів, і готова була прийняти Сина Божого» - пояснив архієпископ.

Чому воду на Водохреща вважають цілющою?

«Ісус Христос, будучи Сином Божим, Богом, і прийнявши людську природу, душу і тіло від Пресвятої Богородиці, був безгрішний. Тому, звичайно, він не потребував покаяння. І тому церква трактує це по-іншому: коли Христос увійшов у води Йордану, то він своїм божеством освятив цю воду, і через цю воду Йордану нібито освячує все творіння Боже. І з того пішов звичай освячувати воду у це свято. І це є незбагненне чудо. Науковці пояснюють це, що якось сходяться якимось чином планети. Це сучасне пояснення атеїстів. У радянські часи говорили, що священники срібний хрест кидають у воду чи срібні монети, та іони срібла міняють структуру води. Насправді ж, вона освячується вже сотні років, і, наприклад, у моїй єпархії немає жодного срібного хреста у священників, які б занурювали його у воду. Якщо говорити про планети, то, наприклад, православні церкви, які прийняли григоріанський календар, освячують воду набагато раніше, ніж ми, адже ми живемо за старим календарем, тому розбіжність у датах майже місяць» - розповів владика.

Скупатися – змити гріхи?

Архієпископ каже, якщо людина до цього занурення ставиться з побожністю і розуміє, що занурюється в освячену воду, то це свого роду дотик її до святині, до благодаті Божої, свого роду освячення символічне. Але жодним чином не змивання гріхів, тому що гріхи змиваються, прощаються лише в таїнстві сповіді.

Купання на Хрещення – український звичай?

Стосовно цього ритуалу Архієпископ Федір висловив власну суб’єктивну думку:

«Стосовно занурення у цей день: я буду висловлювати свою суб’єктивну думку, вона не претендує на істинність, але мені здається, що занурення – це є не звичай український, він прийшов до нас, мабуть, із Росії. Отам таке було в давнину. У нас я такого не пам’ятаю, щоб занурювалися. Я знаю з розповідей старожилів, і знаю звичаї мого регіону, де я народився, та й, зрештою, на Полтавщині обов’язково виходили на річку, бо це був символічний Йордан. Відбувалося це після богослужіння. Прорізали у вигляді хреста ополонку, освячували воду, але, в принципі, ніхто особливо не занурювався. Як на мене, звичай непоганий, єдине, якби люди ставилися до цього з більшим благоговінням».

Скупатися – не хворіти протягом наступного року?

Думка архієпископа така: якщо людина має віру, ставиться до купання з відповідним настроєм, то свята вода її благословить, укріпить її тілесне здоров’я.



«Інший бік – людина загартовується протягом року, занурюється, не хворіє. Тут може бути різне бачення. Не обов’язково варто приписувати явищу чудодійну силу. Як написано в Євангелії, за Христом ходили натовпи, але не всі з ним зцілялися. Лише ті, хто прийняв Христа, хто отримав дар віри в те, що, наприклад, навіть якщо доторкнутися до одягу Спасителя і можна зцілитися, то вони отримували це зцілення. Передусім душевне, а потім тілесне. Так і тут: якщо людина вірить, що Бог її укріпить, коли вона зануриться у ту воду, то так і відбудеться» - підсумував представник духовенства.

А що каже медицина?

Поговоримо про те, які наслідки можуть мати через купання незагартовані люди.

Отоларинголог, керівник напрямку хірургії голови та шиї медичної мережі «Добробут» Юлія Шукліна каже, що одноразове пірнання незагартованої людини в ополонку спричинить стрес для організму та призведе до небажаних наслідків у вигляді судом, застуди, серцевого нападу та інших.

Якщо все ж вирішили пірнути у воду, краще за все підготувати організм заздалегідь. Медик радить приймати вдома контрастний душ щодня з поступовим зниженням температури води, після пірнання треба одразу розтерти тіло махровим рушником та вдягтися. Після чого зробити кілька фізичних вправ та випити гарячого чаю або какао.

Після купання категорично не можна вживати алкоголь.

Також отоларинголог нагадує, що людям із хворобами серця, псоріазом, хронічним тонзилітом, гострим запальним захворюванням дихальних шляхів, хронічним та гострим отитом, тромбофлебітом купатися категорично протипоказано.

На запитання про те, чи можна на Водохреща купатися вагітним жінкам та під час менструації, відповів хірург-гінеколог, керівник напрямку оперативної гінекології медичної мережі «Добробут» Ростислав Агабабов.





«Умовно відповідь можна розділити на дві частини: вагітним жінкам зимові купання категорично не рекомендовані. Як у першому, так у другому й третьому триместрі переохолодження під час зимового купання може спровокувати стан загрози переривання вагітності. Це великий ризик. До цієї ж категорії варто віднести й молодих мам у період лактації.

Стосовно купання в період менструації. Тут передусім варто пам’ятати, що ризик отримати запалення статевих органів при зимових купаннях є у будь-якому випадку. Якщо вважаєте за потрібне – дотримуйтеся тих же правил гігієни, як при купанні у водоймах загального користування в теплу пору року – тампони замість прокладок і не надто тривале перебування у воді. Варто пам’ятати, що в період менструації ризик проникнення інфекцій більший».

Отож, купатися чи ні – вибір індивідуальний. Головне, щоб подібні водні процедури не нашкодили здоров’ю.