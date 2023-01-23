Якщо їдете в бік Кропивницького: рух через Знам'янку відкрили

У Знам'янці відкрили рух через міст — проїзд був закритим з 26 серпня 2021 року. Про це повідомляє видання «Вісник Кіровоградщини».
Відтак, якщо їдете на Кропивницький, об'їжджати тепер не потрібно.
Міст у Знам'янці Другій розташований на найдовшій в Україні трасі міжнародного значення Стрий-Ізварине. Це його перша за понад 60 років реконструкція. На неї з державного бюджету виділили 210 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на мосту через Сулу, що поблизу села Липове Кременчуцького району тривають роботи з капітального ремонту. Там рух закритий з березня 2021 року.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер