Якщо їдете в бік Кропивницького: рух через Знам'янку відкрили

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 369

Обїжджати вже не потрібно

У Знам'янці відкрили рух через міст — проїзд був закритим з 26 серпня 2021 року. Про це повідомляє видання «Вісник Кіровоградщини».

Відтак, якщо їдете на Кропивницький, об'їжджати тепер не потрібно.

Міст у Знам'янці Другій розташований на найдовшій в Україні трасі міжнародного значення Стрий-Ізварине. Це його перша за понад 60 років реконструкція. На неї з державного бюджету виділили 210 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на мосту через Сулу, що поблизу села Липове Кременчуцького району тривають роботи з капітального ремонту. Там рух закритий з березня 2021 року.