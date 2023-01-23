Сьогодні електроенергію вимикатимуть по одній черзі

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 5

23 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавській області з 7.00 до 24.00 - 434 МВт. Тож електроенергію відключатимуть по одній черзі, якщо дозволить рівень споживання.

Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Для порівняння 23 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.