Сьогодні електроенергію вимикатимуть по одній черзі

23 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавській області з 7.00 до 24.00 - 434 МВт. Тож електроенергію відключатимуть по одній черзі, якщо дозволить рівень споживання.
Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Для порівняння 23 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.
Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер