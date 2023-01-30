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Курс валют у Кременчуці після вихідних: де вигідніше здати чи купити долар, євро та злотий

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 391

 

У понеділок, 30 січня, максимальний курс купівлі долара, євро та злотого у касах банків знизився, а курс продажу валюти майже не змінився

Гривня залишається стабільною і прогнози експертів щодо курсу гривні на лютий звучать оптимістично.

Максимальний курс купівлі долара, євро та злотого у касах банків у порівнянні з п’ятницею знизився, а курс продажу майже не змінився.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні можна здати по 39,00 – 40,33 грн. Напередодні вихідних долар за максимальним курсом приймали по 40,40 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. У п’ятницю долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні знову можна у Полтава-банку, де найвищий курс. А найкращий курс для купівлі долара сьогодні, як і багато днів поспіль, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,70 грн.

Щодо курсу євро, то у банках Кременчука його сьогодні можна здати по 41,50 – 43,50 грн (у п’ятницю максимальний курс євро був 43,25 грн), а продають по 42,70 – 45,00 грн (курс продажу євро за вихідні дні не змінився).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (43,50 грн), а найкращий курс продажу євро заявив OTP Bank (42,70 грн). Втім, готівкового євро для вільного продажу у касах банку немає. Найвищий курс продажу євро (45,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти й значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,65 грн.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,50 грн. За минулі вихідні максимальний курс купівлі злотого знизився на 10 копійок, а максимальний курс продажу зріс на 20 копійок змінився.

Найвигідніше здати злотий можна в Креди Агриколь Банку (9,00 грн). А найдешевший курс продажу злотого виставив МТБ Банк та Укргазбанк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу там немає. У касах Полтава-банку злотий є і придбати його можна по курсу 9,20 грн.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

У касах обмінних пунктів фінансових компаній у Кременчуці долар можна здати за ціною у 40,20 – 40,40 грн, а придбати його за курсом 40,60 – 43,00 грн. Євро приймають по 43,00 – 43,45 грн, а продають по 43,65 0 45,00 грн. Курс купівлі злотого – 8,80 – 9,10 грн, а курс продажу – 9,25 – 9,60 грн.

Курс валют НБУ на 30.01.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн;
  • євро – 39,7482 грн (у п’ятницю був 39, 8433 грн);
  • злотий – 8,4435 (у п’ятницю був 8,4407 грн).

Курс валют у Кременчуці на 27 січня: де вигідніше купити чи продати долар, євро та злотий

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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмінник обмін валюти долар євро НБУ
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