Що сталося на Кременчуччині за минулі вихідні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 120

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом на Кременчуччині за вихідні сталося 2 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 28 січня, у Кременчуці, на проспекті Свободи, на другому поверсі житлового багатоквартирного будинку, горіла кухня у квартирі. На місці працювала 14 та 16 державні пожежно-рятувальні частини.

Також, у неділю, 29 січня, у селі Кам'яні Потоки, на вулиці Горького, сталася пожежа у житловому будинку, її ліквідували до приїзду надзвичайників.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 17 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали дев'ять водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Трьох осіб затримали за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 14 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.



